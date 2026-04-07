"Ответ очевиден": Карпин рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2026

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что на грядущем чемпионате мира по футболу будет болеть за сборную Испании, так как много лет отыграл и прожил в этой стране.
Во вторник Карпин встретился со школьниками в рамках мероприятия Российского футбольного союза (РФС) через платформу "Моя школа" при поддержке образовательной платформы "Сферум".
В Испании Карпин выступал за "Реал Сосьедад", а также за "Валенсию" и "Сельту". Кроме того, он тренировал "Мальорку".
"Я отыграл 11 лет в Испании и 14 там прожил. Ответ очевиден - буду болеть за сборную Испании", - сказал Карпин.
Также специалист рассказал о самом сложном, с чем он столкнулся при адаптации к Испании. "Первое время всегда трудное. Но самое трудное для меня - проблемы с коммуникацией. Я очень коммуникабелен и молчать не мог. Поэтому за три месяца быстро выучил испанский и начал общаться, влился в коллектив. Это можно отметить и у Матвея Сафонова. Он молодец, быстро освоил язык и влился в команду", - добавил Карпин.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
