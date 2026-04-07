Карпин назвал самого талантливого игрока сборной России

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин выделил полузащитника Александра Головина как самого талантливого игрока национальной команды, а также отметил, что он является самым упорным, так как одного таланта недостаточно, чтобы хорошо играть.
Во вторник Карпин встретился со школьниками в рамках мероприятия Российского футбольного союза (РФС) через платформу "Моя школа" при поддержке образовательной платформы "Сферум".
"Неправильно было бы выделять кого-то. Но чтобы никому не было обидно, все с этим согласятся. Самый талантливый и упорный - Александр Головин. Важно, что он и упорный, потому что на одном таланте не сможешь играть", - сказал Карпин.