Карпин назвал самого талантливого игрока сборной России

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин выделил полузащитника Александра Головина как самого талантливого игрока национальной команды, а также отметил, что он является самым упорным, так как одного таланта недостаточно, чтобы хорошо играть.