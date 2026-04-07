ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр - РИА Новости. Израиль отражает новую ракетную атаку Ирана, в районе Тель-Авива сработала воздушная тревога и прогремели взрывы предположительно от работы ПВО, передает корреспондент РИА Новости.

По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован в десятках городов центральной части страны. Данных о падениях ракет или пострадавших не поступало.