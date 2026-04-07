Израиль отражает новую ракетную атаку Ирана - РИА Новости, 07.04.2026
13:20 07.04.2026
Израиль отражает новую ракетную атаку Ирана

Работа израильской ПВО. Архивное фото
Работа израильской ПВО. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр - РИА Новости. Израиль отражает новую ракетную атаку Ирана, в районе Тель-Авива сработала воздушная тревога и прогремели взрывы предположительно от работы ПВО, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее армия Израиля сообщила, что зафиксировала новые ракетные пуски из Ирана.
По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован в десятках городов центральной части страны. Данных о падениях ракет или пострадавших не поступало.
В воскресенье четверо погибли и девять человек пострадали при ракетном обстреле Хайфы.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения - уже более 1,3 тысячи гражданских, более 20 тысяч были ранены.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
СМИ: Израиль ждет от США разрешения на удары по энергообъектам Ирана
Вчера, 16:06
 
