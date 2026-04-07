Гуляев надеется, что ISU прислушается к рекомендациям МОК о допуске россиян

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев в разговоре с РИА Новости выразил надежду на то, что Международный союз конькобежцев (ISU) прислушается к рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) в вопросе допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.
Ранее несколько источников РИА Новости сообщили, что на прошедшем 29 марта заседании совета ISU было решено отложить вопрос о допуске российских и белорусских фигуристов-юниоров к международным соревнованиям. В июне 2026 года на Тенерифе (Испания) пройдут два заседания совета ISU и конгресс организации.
"Не могу комментировать решение. Я так же, как и все любители конькобежного спорта и фигурного катания, с нетерпением жду решения совета ISU. Очень надеюсь, что совет прислушается к рекомендациям Международного олимпийского комитета", - сказал Гуляев.
В настоящее время российские фигуристы и конькобежцы полностью отстранены от международных стартов, исключение было сделано только для ограниченного числа спортсменов в отношении Олимпиады-2026. Исполком МОК 11 декабря рекомендовал международным федерациям снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях.