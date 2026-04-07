Гуляев надеется, что ISU прислушается к рекомендациям МОК о допуске россиян

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев в разговоре с РИА Новости выразил надежду на то, что Международный союз конькобежцев (ISU) прислушается к рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) в вопросе допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.