Исак вошел в заявку "Ливерпуля" на матч ЛЧ против "ПСЖ"
19:06 07.04.2026 (обновлено: 19:08 07.04.2026)
Исак вошел в заявку "Ливерпуля" на матч ЛЧ против "ПСЖ"

Сломавший в декабре ногу Исак вошел в заявку "Ливерпуля" на матч ЛЧ против "ПСЖ"

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Шведский футболист "Ливерпуля" Александер Исак, который в декабре перенес операцию в связи с переломом малоберцовой кости, вошел в заявку клуба на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против французского "Пари Сен-Жермен", сообщается на сайте английской команды.
Исак вошел в состав группы, которая во вторник вылетела в Париж для участия в матче против "ПСЖ". Всего в заявку на матч "Ливерпуля" вошел 21 футболист. Игра пройдет в среду и начнется в 22:00 мск.
20 декабря в матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу против "Тоттенхэма" (2:1) купленный летом за 145 млн евро Исак получил повреждение и покинул поле с помощью медицинского персонала. Позднее стало известно, что футболист получил перелом малоберцовой кости, перенес операцию и пропустит несколько месяцев.
Исак провел за "Ливерпуль" 16 матчей во всех турнирах и забил три мяча. Он перешел в команду 1 сентября из "Ньюкасла". Как сообщали СМИ, трансфер шведа обошелся "Ливерпулю" в рекордные для английского футбола 125 млн фунтов стерлингов (около 145 млн евро). В прошлом сезоне в "Ньюкасле" швед отметился 23 голами в 34 матчах.
ФутболСпортАлександер ИсакЛиверпульПари Сен-Жермен (ПСЖ)Лига чемпионов 2025-2026
 
