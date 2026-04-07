Исак вошел в заявку "Ливерпуля" на матч ЛЧ против "ПСЖ"

Исак провел за "Ливерпуль" 16 матчей во всех турнирах и забил три мяча. Он перешел в команду 1 сентября из "Ньюкасла". Как сообщали СМИ, трансфер шведа обошелся "Ливерпулю" в рекордные для английского футбола 125 млн фунтов стерлингов (около 145 млн евро). В прошлом сезоне в "Ньюкасле" швед отметился 23 голами в 34 матчах.