"Иркутск" начал сбор пожертвований для сохранения профессионального статуса

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Выступающий во Второй лиге футбольный клуб "Иркутск" обратился к болельщикам и предпринимателям с просьбой о финансовой помощи в целях сохранения профессионального статуса.
В Telegram-канале клуба объявили о начале сбора пожертвований.
"Наш клуб продолжает бороться - на поле и за его пределами. Чтобы "Иркутск" продолжил жить, для сохранения профессионального спорта в Иркутской области, нам необходима ваша поддержка. Все поступившие средства будут направлены исключительно на функционирование клуба: обеспечение тренировочного процесса, выездные и домашние матчи, административные нужды", - говорится в сообщении.
"Иркутск" выступает во второй группе дивизиона Б Второй лиги и располагается на последнем месте в таблице, проиграв два стартовых матча нового сезона. Ранее местные СМИ сообщали, что футболисты клуба не получают заработную плату на протяжении двух с половиной месяцев.
