Назван способ накопить на взнос по ипотеке при доходе ниже 80 тысяч рублей

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Накопить на первоначальный взнос по ипотеке могут даже россияне с ежемесячным доходом ниже 80 тысяч рублей, если будут откладывать по 3 тысячи рублей в месяц на программу долгосрочных накоплений, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

« "Программа долгосрочных сбережений (ПДС) изначально создавалась как универсальный инструмент накоплений", - рассказал Беляков. По его словам, россияне, независимо от пола, возраста и уровня дохода, могут с ее помощью сформировать капитал для разных финансовых целей.

« "Например, накопить на первоначальный взнос по ипотеке, оплатить обучение себе или детям, создать резерв для комфортной жизни после завершения карьеры или собрать средства на крупные покупки и путешествия", - пояснил он.

Программа предполагает со финансирование государством накоплений граждан. "Для получения наибольшей выгоды достаточно делать взносы в объеме, необходимом для получения максимального софинансирования, которое составляет 36 тысяч рублей в год в течение первых 10 лет участия в программе", - указал глава ассоциации.

« "Размер взносов будет зависеть от доходов участника: при доходе до 80 тысяч рублей в месяц можно отчислять по 3 тысячи рублей в месяц, при доходе от 80 до 150 тысяч рублей в месяц – по 6 тысяч рублей в месяц, при доходе свыше 150 тысяч – по 12 тысяч рублей ежемесячно", - добавил Беляков.

Так, по его словам, человек с доходом до 80 тысяч за 15 лет соберет на счете почти 2,3 миллиона рублей, вложив всего 540 тысяч рублей собственных средств. Человек с доходом от 80 до 150 тысяч накопит почти 3,6 миллиона рублей при собственных вложениях в 1 миллион рублей. Человек с доходом свыше 150 тысяч – 6,2 миллиона при вложениях 2,1 миллиона рублей.

« "Получается, первый умножит свой капитал более чем в четыре раза, второй – более чем в три раза, третий – почти в три раза. Такой результат связан, в первую очередь, с участием государства, а также с эффектом сложного процента, когда на полученную прибыль тоже начисляется доход", - объяснил он.

Беляков добавил, что в его расчетах учтено реинвестирование налоговых вычетов, которые предоставляются участникам программы. "Это означает, что возвращенные государством средства не тратятся, а сразу возвращаются в ПДС и начинают приносить доход вместе с основными накоплениями. Такой подход делает процесс еще более эффективным и помогает быстрее достигать финансовых целей", – сказал он.

Приведенные расчеты ориентированы на среднюю доходность 10% годовых. При этом глава ассоциации напомнил, что реальная средняя доходность ПДС в 2024-2025 годах была около 20%. "Это значит, что даже при частичном сохранении текущей высокой доходности итоговая сумма на счете участника может оказаться значительно больше, чем в базовом прогнозе", - отметил он.