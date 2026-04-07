ИИ может принести российскому ВВП 11,2 триллиона рублей, считают ученые

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Искусственный интеллект может добавить российскому ВВП к 2030 году 11,2 триллиона рублей, заявили в совместном докладе академики РАН Михаил Погосян и Евгений Шахматов.
В рамках Недели космоса в президиуме РАН прошла конференция "Космос как источник научных знаний, прогресса и сотрудничества", на ней выступили с докладами выдающиеся российские ученые, которые обсудили достижения и новейшие разработки в отечественной космической отрасли. Погосян и Шахматов выступили с совместным докладом по теме "Кадровое обеспечение космической деятельности".
"Потенциальные эффекты от развития ИИ в мире: 19,9 триллиона долларов ИИ добавит к ВВП в 2030 году. Десять процентов - вклад ИИ в мировой ВВП 2030 года. Потенциальные эффекты от развития ИИ в РФ: 11,2 триллиона рублей ИИ добавит к ВВП в 2030 году. Шесть процентов - вклад ИИ в ВВП 2030 года", - указано в докладе академиков.
Неделя космоса проходит в России с 6 по 12 апреля. Президент России подписал указ о ее ежегодном проведении 29 декабря 2025 года. В 2026 году Неделя космоса приурочена к 65-летию полёта Юрия Гагарина в космос, ее организатор — Государственная корпорация "Роскосмос". РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
