Двух жителей Дагестана наградили за спасение собак во время подтоплений

МАХАЧКАЛА, 7 апр - РИА Новости. Двух жителей дагестанского Хасавюрта наградили за спасение собак во время подтоплений, накрывших регион из-за обильных осадков, сообщил глава города Корголи Корголиев.
В конце марта в соцсетях распространилось снятое во время подтоплений в Хасавюрте видео спасения одной из собак, которую уносило сильным течением. На кадрах один мужчина спустился под мост, где пес пытался спрятаться от потоков воды между большими подпорками строения, привязал поводок к животному, после стоявшие на мосту подняли собаку.
"В администрации города мы отметили их за проявленную смелость и неравнодушие при спасении животных в условиях чрезвычайной ситуации. Благодарственные письма и материальное поощрение нашим героям Джанибеку Арсланову и Ахмаду Исмаилову по моему поручению вручил мой заместитель Иса Чергизбиев", – написал Корголиев в своем Telegram-канале.
Мэр отметил, что своим поступком Джанибек и Ахмад показали пример ответственности, добросердечности и настоящей человечности, заслужив искреннее уважение.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В нескольких городах и районах из подтопленных домов эвакуировали людей. В одном только Дербентском районе, где 5 апреля произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.