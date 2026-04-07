Гуцан пообещал ускорить передачу граждан Казахстана, осужденных в России

АСТАНА, 7 апр - РИА Новости. Генпрокурор России Александр Гуцан пообещал оптимизировать и ускорить процедуру передачи осужденных в России граждан Казахстана для отбытия наказания на родине.

Во вторник Гуцан прибыл с визитом в Астану, где провел встречу с генеральным прокурором Казахстана Бериком Асыловым. Как заявил в ходе встречи Гуцан, Минюст РФ ФСИН России проведут проверку в ответ на инициативу Астаны по оптимизации механизма передачи осужденных в России казахстанцев.

"По итогам (проверки - ред.) будут приняты меры для повышения эффективности реализации указанными ведомствами полномочий в данной сфере, в том числе сокращения сроков выдачи ваших соотечественников", - заявил генпрокурор России в ходе встречи.