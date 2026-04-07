Гуцан пообещал ускорить передачу граждан Казахстана, осужденных в России - РИА Новости, 07.04.2026
17:43 07.04.2026
Гуцан пообещал ускорить передачу граждан Казахстана, осужденных в России

Гуцан пообещал оптимизировать процедуру передачи осужденных в России в Казахстан

© РИА Новости / Алексей Никольский
Александр Гуцан
Александр Гуцан - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Александр Гуцан. Архивное фото
АСТАНА, 7 апр - РИА Новости. Генпрокурор России Александр Гуцан пообещал оптимизировать и ускорить процедуру передачи осужденных в России граждан Казахстана для отбытия наказания на родине.
Во вторник Гуцан прибыл с визитом в Астану, где провел встречу с генеральным прокурором Казахстана Бериком Асыловым. Как заявил в ходе встречи Гуцан, Минюст РФ и ФСИН России проведут проверку в ответ на инициативу Астаны по оптимизации механизма передачи осужденных в России казахстанцев.
"По итогам (проверки - ред.) будут приняты меры для повышения эффективности реализации указанными ведомствами полномочий в данной сфере, в том числе сокращения сроков выдачи ваших соотечественников", - заявил генпрокурор России в ходе встречи.
Говоря о сотрудничестве прокуратур двух стран, Гуцан подтвердил готовность тщательно прорабатывать все вопросы, представляющие интерес для казахстанских коллег.
РоссияКазахстанАстанаАлександр ГуцанФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
