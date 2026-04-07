Глава МЧС назвал причину паводка в Дагестане

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Причиной возникновения чрезвычайных ситуаций в Дагестане и Чечне стал сформировавшийся в акватории Каспийского моря циклон, который набрал значительный запас влаги, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.
"В отличие от типичных сценариев, когда циклоны формируются над Чёрным морем и проходят через Кавказский горный хребет, в данном случае циклон сформировался над акваторией Каспийского моря, где набрал значительный запас влаги", - сказал министр на совещании у президента.