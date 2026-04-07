Рейтинг@Mail.ru
Глава МЧС назвал причину паводка в Дагестане
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 07.04.2026
Глава МЧС назвал причину паводка в Дагестане

Куренков: причиной паводка в Дагестане и Чечне стал циклон с Каспийского моря

© Фото : МЧС Дагестана/MAX Последствия подтопления в Дагестане
Последствия подтопления в Дагестане
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Причиной возникновения чрезвычайных ситуаций в Дагестане и Чечне стал сформировавшийся в акватории Каспийского моря циклон, который набрал значительный запас влаги, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.
"В отличие от типичных сценариев, когда циклоны формируются над Чёрным морем и проходят через Кавказский горный хребет, в данном случае циклон сформировался над акваторией Каспийского моря, где набрал значительный запас влаги", - сказал министр на совещании у президента.
Он отметил, что основной удар стихии пришелся на Дагестан и Чечню. "Развитие ситуации носило стремительный характер и привело к резкому подъему уровня воды в реках и, как следствие, быстрому затоплению населенных пунктов и повреждению объектов инфраструктуры", - подчеркнул Куренков.
Подтопленные жилые дома в посёлке городского типа Мамедкала в Дербентском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Республика ДагестанКаспийское мореРоссияАлександр КуренковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнение в ДагестанеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала