Форум беременных женщин открыли в Мордовии в Семейной академии "ВМесте"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 апр - РИА Новости. Первый форум беременных женщин запустили в Мордовии в новом круглогодичном молодёжном образовательном центре – Семейной академии "ВМесте", сообщает пресс-служба главы республики.

"Седьмого апреля в Саранске начал работу круглогодичный молодёжный образовательный центр Семейная академия "ВМесте" – проект от Росмолодёжи. Первым событием центра стал Республиканский форум беременных женщин. Площадка объединила более 100 будущих матерей из Мордовии, а также профильных специалистов и экспертов", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров, Семейная академия "ВМесте" – это площадка для поддержки семей через образовательные, культурные и социальные программы. В семейной академии в Мордовии будут поддерживать и помогать молодым родителям в вопросах воспитания детей на основе традиционных ценностей и сохранения преемственности, делиться возможностями и мерами поддержки, а также вовлекать молодёжь и семьи в общественную жизнь.

"Ежегодно события центра будут охватывать более 5 тысяч человек. В этом году на базе семейной академии пройдёт 49 мероприятий, а к концу года будет сформирован кадровый резерв специалистов, работающих с семейной и демографической повесткой", – приводятся в сообщении слова Гурова.

Инициатива создания центра родилась в 2025 году на форуме "Территория смыслов". Её предложили участники – молодые семьи из разных регионов страны. Создание инфраструктуры Семейной академии "ВМесте" планируется на базе санатория "Надежда" в Рузаевском районе Мордовии. Ключевым событием центра станет семейный туристский фестиваль "Больше, чем путешествие", который пройдёт с 9 по 12 июля 2026 года. Участниками фестиваля станут более 150 молодых и многодетных семей с детьми любого возраста, а также любители путешествий по России.

Глава Мордовии Артём Здунов, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению "Семья", подчеркнул, что решение задач по повышению рождаемости и поддержке семей, материнства и детства – одна из важнейших национальных целей развития России.

"Мордовия подходит к этому вопросу комплексно – мы создаем семейную инфраструктуру, ремонтируем социальные и образовательные учреждения, расширяем меры поддержки семей с детьми, совместно с бизнесом развиваем корпоративный демографический стандарт. При поддержке Росмолодёжи создали круглогодичный молодёжный образовательный центр по направлению "Семья" – здесь будут готовить специалистов для всей нашей страны. Символично, что первым событием здесь стал Республиканский форум беременных женщин", - цитирует пресс-служба слова Здунова.

Форум открывает серию образовательных мероприятий "Школа счастливой семьи +1", направленных на подготовку к рождению первенца и формирование семейных практик. Участницы форума и их семьи могут получить комплексное сопровождение: от информирования о мерах государственной поддержки до практических рекомендаций по подготовке к родам и уходу за новорождённым. Также на форуме формируется сообщество будущих родителей, где они могут обмениваться опытом и получать дальнейшую поддержку.