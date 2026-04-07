Филиппову отказали в швейцарской визе без объяснения причин

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Серебряный призер Олимпиады-2026 российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал РИА Новости, что ему отказали в швейцарской визе без объяснения причин.
В швейцарском Вилар-сюр-Оллон с 1 по 5 апреля прошел заключительный этап Кубка мира по ски-альпинизму.
«
"Мы делали итальянскую визу, чтобы нам хватило пробыть в Шенгене около двух недель. Но им не понравилось приглашение, помимо этого они протянули с нашими документами и поэтому нам дали только на восемь дней. Если бы это все сделали бы раньше, мы бы поменяли приглашение и все успели. А что касается швейцарской визы, то просто получили отказ без объяснения причины", - сказал Филиппов.