"Там это невозможно". Зачем швейцарец променял IT-карьеру на ферму в Крыму

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Сандро Фонтана работал программистом. Хорошая зарплата, стабильность, порядок. А потом он бросил все и уехал в Россию. Как швейцарский программист оказался на страусиной ферме в Крыму и что говорит о своем выборе?

От IT до страусов

Сандро родился и вырос в Швейцарии. Тридцать лет занимался информатикой — обучался, работал, строил карьеру. Все шло по плану.

С будущей женой Аленой Сандро познакомился в интернете. После свадьбы она переехала в Швейцарию. Прожили там больше семи лет.

"Я заметил, главным образом после рождения ребенка, что IT — это не то, чем нужно заниматься, когда у тебя ребенок", — вспоминает он в интервью каналу Russian Road.

Появилась идея — создать для ребенка другой мир. Заняться фермерством. Но это оказалось сложно: "В Швейцарии фермерством заниматься тяжело, скажем, почти невозможно".

И тогда семья приняла решение, которое многим показалось безумным: уехать в Россию.

"Красивые, но глупые"

Они выбрали Крым и начали разводить страусов. "Страусы — это очень красивые животные, но очень глупые. Они и меня не признают, хотя я каждого доставал из яйца. Каждый день, когда я прихожу, они воспринимают меня как нового человека. Они помнят примерно последние семь или десять минут. У них нет привязанности к хозяину", — смеется Сандро.

В 2022 году многое изменилось. Началась спецоперация на Украине. Весь мир всколыхнулся.

"Когда все это началось на Украине, мы очень испугались. Весь мир испугался, это понятно. Поначалу какое-то время было сложно. Мои родители беспокоились, что сейчас со мной, что делать", — вспоминает Сандро. Через пару месяцев страх ушел. Семья приняла окончательное решение — остаться.

Ферма начала работать. Сначала в минус, потом вышла в ноль. Сейчас уже приносит небольшой доход.

Парадокс свободы

"По-моему, бюрократия в России — это катастрофа по сравнению со Швейцарией, — рассказывает Сандро. — Но зато я чувствую себя здесь гораздо свободнее. В Швейцарии для каждой ерунды есть параграф, который ее регулирует. Я хочу сказать, что здесь все устроено правильнее, чем в Швейцарии".

Алена вспоминает историю: "Если ты живешь в квартире, ты не имеешь права завести одного кота, потому что кот начнет страдать депрессией. Там закон — если у кота нет возможности выходить на улицу гулять, то котов должно быть двое. Чтобы у него была компания. У нас было два кота".

"Здесь ты чувствуешь себя гораздо свободнее", — резюмирует швейцарец.

Культурный шок

"В Швейцарии с иностранцами хуже обращаются, чем здесь. За все то время, что я живу здесь, я познакомился с людьми в деревне. Они все очень милые, они мне помогают. Когда мы приехали, я не говорил ни слова по-русски. Я общался по работе с помощью рисунков", — вспоминает Сандро.

Второе, что его поразило, — люди. Точнее, как они друг к другу относятся. "В России семьи более сплоченные. Когда я иду в детский сад, чаще вижу бабушек и дедушек, чем родителей. Бабушки и дедушки интегрированы в семью, тоже присматривают за детьми", — рассказывает он.

Сандро отмечает разницу: "В Швейцарии для всего есть система. Бабушки и дедушки почти никак не помогают, и приходится постоянно платить. Это большое отличие".

Русские буквы и паспорт

Старший сын Леонтий ходит в детский сад, Сандро каждый вечер с ним занимается. "Мы, швейцарцы, приучены делать свои домашние задания. Русские буквы за это время я уже все знаю. Но дальше не смогу ему помогать. Только с информатикой смогу чем-нибудь помочь", — смеется отец.

Второй сын родился уже в Севастополе. Оба мальчика растут на ферме — среди страусов, под крымским небом.

У Сандро есть вид на жительство — неограниченный. Может жить и работать в России сколько захочет. Но он думает о большем: "Скажем, если через два года я буду лучше знать русский язык, то подам заявление на получение российского паспорта".

Кемпинг, гольф и гостиница

Ферма — это только начало. У Сандро большие планы.

"Со временем мы можем устроить здесь кемпинг для туристов. Приведем в порядок набережную, построим площадку для гольфа, дальше построим гостиницу", — делится он планами.