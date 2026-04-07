Биолог объяснила, почему ежей нельзя брать в руки

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Ежи являются переносчиками различных заболеваний, поэтому брать в руки их не стоит, сообщила РИА Новости ученый секретарь ИПЭЭ РАН, доктор биологических наук Наталья Феоктистова.
В конце марта в московском зоопарке проснулись белогрудые ежи. В лесах и парках столичного региона их пробуждение ожидалось к концу марта - началу апреля.
"Ежиков не очень рекомендуется брать в руки. Если ежа подержать, никуда не уносить и отпустить, то с ним ничего страшного не случится. Но все-таки не стоит так делать, потому что ежи являются переносчиками различных заболеваний", - рассказала Феоктистова.
Биолог уточнила, что если еж не ранен, ему не требуется помощь и он идет сам по себе в парке, то лучше его не трогать и никуда его не носить. Можно только немного за ним последить со стороны, чтобы узнать о его привычках и особенностях.
"Если же ежик травмирован, то тогда его следует доставить в ветеринарную клинику", - подчеркнула Феоктистова.
