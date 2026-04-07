В махачкалинском "Динамо" поддержали Евсеева после резонансного интервью - РИА Новости Спорт, 07.04.2026
11:01 07.04.2026 (обновлено: 11:21 07.04.2026)
В махачкалинском "Динамо" поддержали Евсеева после резонансного интервью

В махачкалинском "Динамо" заявили о поддержке Евсеева после интервью

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Руководство махачкалинского "Динамо" всегда поддерживает своего главного тренера Вадима Евсеева, но такой ситуации, как после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с калининградской "Балтикой", больше не повторится, сказал РИА Новости генеральный директор махачкалинцев Шамиль Газизов.
"Динамо" 5 апреля в домашнем матче сыграло вничью с "Балтикой" (2:2) в 23-м туре чемпионата России. Евсеев в послематчевом флеш-интервью использовал 12 нецензурных слов меньше чем за минуту. Данный эпизод будет рассмотрен на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), которое пройдет 9 апреля.
"Мы в любом случае будем поддерживать своего тренера. Вадим Валентинович был на эмоциях. Думаю, что такого больше не повторится. Это футбол и это не самое страшное, что мы видим на футболе", - сказал Газизов.
Футболисты Краснодара - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
"Краснодар" стал единственным клубом, обратившимся в ЭСК по итогам тура РПЛ
09:33
 
