В махачкалинском "Динамо" поддержали Евсеева после резонансного интервью

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Руководство махачкалинского "Динамо" всегда поддерживает своего главного тренера Вадима Евсеева, но такой ситуации, как после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с калининградской "Балтикой", больше не повторится, сказал РИА Новости генеральный директор махачкалинцев Шамиль Газизов.
"Динамо" 5 апреля в домашнем матче сыграло вничью с "Балтикой" (2:2) в 23-м туре чемпионата России. Евсеев в послематчевом флеш-интервью использовал 12 нецензурных слов меньше чем за минуту. Данный эпизод будет рассмотрен на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), которое пройдет 9 апреля.
"Мы в любом случае будем поддерживать своего тренера. Вадим Валентинович был на эмоциях. Думаю, что такого больше не повторится. Это футбол и это не самое страшное, что мы видим на футболе", - сказал Газизов.