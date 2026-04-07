Билл Гейтс даст показания по делу Эпштейна 10 июня, пишут СМИ - РИА Новости, 07.04.2026
18:47 07.04.2026
Билл Гейтс даст показания по делу Эпштейна 10 июня, пишут СМИ

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс даст показания в конгрессе 10 июня в рамках продолжающегося расследования в отношении осуждённого за секс-торговлю финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает журналистка телеканала MS NOW со ссылкой на осведомленные источники.
"Билл Гейтс должен предстать перед комитетом палаты представителей по надзору для дачи показаний (по делу Эпштейна – ред.) под протокол 10 июня", - написала журналистка Микаэл Шнелл в соцсети X.
В начале марта Гейтс уже давал показания по продолжающемуся расследованию дела Эпштейна перед членами того же комитета.
Публикация финального архива материалов по делу Эпштейна 30 января пролила свет на новые детали отношений основателя Microsoft с покойным финансистом. Согласно документам, обнародованным минюстом США, в частной переписке содержатся сведения о попытках Билла Гейтса скрыть интимные связи с некими девушками, а также данные о тайном использовании медицинских препаратов для лечения последствий этих контактов.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.
