Билл Гейтс даст показания по делу Эпштейна 10 июня, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс даст показания в конгрессе 10 июня в рамках продолжающегося расследования в отношении осуждённого за секс-торговлю финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает журналистка телеканала MS NOW со ссылкой на осведомленные источники.

Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.