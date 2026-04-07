МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, призвал европейских лидеров немедленно заключить мир с Россией, поскольку ЕС сможет выжить только при помощи России и Китая на фоне глобального экономического кризиса.
"Вы должны немедленно заключить мир с Россией и сотрудничать с Россией и Китаем в вопросах энергетики и экономики... Обратитесь к России и Китаю за помощью на Ближнем Востоке. Присоединяйтесь к многополярному миру. В США начнется депрессия, которая перерастет в глобальный экономический кризис. Вы выживете только с помощью России и Китая", - написал Дотком в соцсети Х, обращаясь к европейским лидерам.
Он также призвал отправить в отставку главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, а также глав Франции, Великобритании и ФРГ, которые "должны уйти за свою ошибку в оценке ситуации".
Ране Дотком допустил скорое наступление крупного обвала американского рынка акций.
