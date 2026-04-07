МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, призвал европейских лидеров немедленно заключить мир с Россией, поскольку ЕС сможет выжить только при помощи России и Китая на фоне глобального экономического кризиса.

Он также призвал отправить в отставку главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, а также глав Франции, Великобритании и ФРГ, которые "должны уйти за свою ошибку в оценке ситуации".