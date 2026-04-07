Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 07.04.2026
Опрос показал, сколько россиян покупают готовую еду

Перейти в медиабанк
Готовая еда в гипермаркете. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пять из десяти (51%) россиян с разной периодичностью заказывают готовую еду или покупают ее офлайн, следует из результатов опроса, опубликованного на сайте Аналитического центра ВЦИОМ.
Готовую еду покупает каждый второй россиянин (51%), больше всего такая практика распространена у представителей поколения младших миллениалов (84%) и поколения цифры (79%). Чаще заказывают готовую еду или покупают ее офлайн жители Москвы и Санкт-Петербурга (70%). Готовая еда для российских потребителей – это возможность сэкономить время и силы (49%), способ порадовать себя или членов семьи (31%), утолить голод "здесь и сейчас" (22%).
Согласно результатам опроса, большинство опрошенных считают, что домашняя еда качественнее (80%) и вкуснее (77%) любой покупной. Девять из десяти (89%) респондентов уверены, что умение готовить для себя и семьи — базовый и обязательный навык взрослого человека.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 марта 2026 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
ОбществоМоскваСанкт-ПетербургВЦИОМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала