Силы ПВО сбили 15 украинских беспилотников

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Средства ПВО с 7.00 мск до 20.00 мск уничтожили 15 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской и Ленинградской областями, сообщило во вторник Минобороны Российской Федерации.