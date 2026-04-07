Путин и Жириновский состояли в очень содержательном диалоге, заявил Песков

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский состояли в очень содержательном диалоге, это общение было интересным для обоих, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Жириновский на протяжении более чем 30 лет возглавлял ЛДПР , был депутатом Госдумы всех восьми созывов. Политик скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни, ему было 75 лет. В этом году 25 апреля Жириновскому исполнилось бы 80 лет.

Песков в комментарии радиостанции "Комсомольская правда" назвал предстоящее 80-летие со дня рождения Жириновского большой датой не только для членов ЛДПР, но и для многих россиян, которые ценили качества Жириновского и как политика, и как человека.

"Но для нас, конечно, главное - это те отношения, которые у Жириновского сложились с президентом Путиным . Владимир Путин действительно с большим уважением к нему относился, и они в очень таком содержательном диалоге состояли. Это действительно было интересно для обоих", - отметил пресс-секретарь президента.

Он подчеркнул, что в Кремле также чтят память Жириновского и помнят его.

"Очень многие его заявления всей страной сейчас изучаются. Очень многие заявления оказываются пророческими, можно сказать, - его анализ ситуации на Ближнем Востоке . Я сам, собственно, знал его давным-давно, еще как востоковеда. Мы с Жириновским очень много сотрудничали по развитию Института стран Азии и Африки , выпускниками коего с ним являлись", - вспоминает Песков.