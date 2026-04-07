Власти Дагестана выделили сто миллионов рублей на выплаты пострадавшим - РИА Новости, 07.04.2026
18:58 07.04.2026 (обновлено: 19:01 07.04.2026)
Власти Дагестана выделили сто миллионов рублей на выплаты пострадавшим

© РИА Новости / Омар Шапиев | Подтопленные жилые дома в посёлке городского типа Мамедкала в Дербентском районе Дагестана
МАХАЧКАЛА, 7 апр - РИА Новости. Правительство Дагестана выделило 100 миллионов рублей на выплаты пострадавшим от природной стихии, сообщает кабмин республики.
"Правительство Дагестана направило 100 миллионов рублей на выплаты пострадавшим от природной стихии… Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов", – говорится в сообщении.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В Дербентском районе, где воскресенье произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.
В Хасавюртовском районе Дагестана затопило 2,4 тысячи гектаров
