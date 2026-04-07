Мурашко рассказал о помощи беременным, находящимся в зоне паводков

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости.

"Особое внимание уделяем беременным женщинам, потому что в зоне подтопления находятся 110 беременных женщин, 11 из них - на поздних сроках беременности, а также 278 детей до года", - сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по ликвидации последствий паводков в Дагестане.

Мурашко отметил, что эпидемиологическая ситуация в регионе остается стабильной и контролируемой.