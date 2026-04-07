18:08 07.04.2026
Мурашко рассказал о помощи беременным, находящимся в зоне паводков

Мурашко: в зоне подтоплений в Дагестане находятся 110 беременных женщин

© Фото : МЧС Дагестана/MAXПоследствия подтопления в Дагестане
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что беременным женщинам в Дагестане уделяется особое внимание, их в зоне подтоплений на данный момент 110.
"Особое внимание уделяем беременным женщинам, потому что в зоне подтопления находятся 110 беременных женщин, 11 из них - на поздних сроках беременности, а также 278 детей до года", - сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по ликвидации последствий паводков в Дагестане.
Мурашко отметил, что эпидемиологическая ситуация в регионе остается стабильной и контролируемой.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей
ОбществоРеспублика ДагестанРоссияМихаил МурашкоВладимир ПутинНаводнение в Дагестане
 
 
