Мэр Махачкалы попросил Путина о поддержке в вопросе электроснабжения

МАХАЧКАЛА, 7 апр - РИА Новости. Мэр Махачкалы Джамбулат Салавов доложил президенту России Владимиру Путину, что столица Дагестана страдает от проблем с электроснабжением, попросил поддержку в этом вопросе.
"Самое острое у нас – постоянная проблема, Владимир Владимирович, с электропитанием… Мы в последние годы действительно страдаем от этого. И водоснабжение, и работа насосных станций – все это зависит от электричества. Поэтому огромная просьба, если с электричеством у нас будет поддержка, конечно, нам будет намного-намного удобнее", – сказал мэр.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. Только в Дербентском районе, где в воскресенье произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.