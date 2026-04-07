Путин поручил создать правительственную комиссию по паводку в Дагестане
17:37 07.04.2026 (обновлено: 17:48 07.04.2026)
Путин поручил создать правительственную комиссию по паводку в Дагестане

Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий паводка в Дагестане

© Администрация МО "Хасавюртовский район"/MAX — Эвакуация жителей из подтопленного района в Дагестане
Эвакуация жителей из подтопленного района в Дагестане - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© Администрация МО "Хасавюртовский район"/MAX
Эвакуация жителей из подтопленного района в Дагестане
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил создать специальную правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане.
Глава российского государства во вторник в режиме видеоконференции провел совещание по ликвидации последствий паводков в регионе.
"Нам необходимо создать специальную комиссию правительственную по ликвидации последствий паводков на территории Республики Дагестан. Вот мы сейчас все эти аспекты обсуждали подробно. В ее состав должны войти представители федеральных органов власти, руководители региона, а также один из заместителей полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе", - сказал Путин в ходе совещания.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей.
Республика Дагестан, Наводнение в Дагестане, Владимир Путин
 
 
