Глава Минприроды предупредил о третьей волне паводка в Дагестане

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Очередное штормовое предупреждение выпущено в Дагестане, заявил глава Минприроды России Александр Козлов.
"Сегодня утром, в 11 утра, Росгидромет выпустил очередное штормовое предупреждение. В южных районах Дагестана, это горные районы, ожидаются дожди и ветер до 22 метров в секунду с мокрым снегом, плюс гроза", - сказал министр на совещании у президента.
Кроме того, по его словам, 11 апреля в Республике начнётся третья волна паводка, она затронет реки Джумрут и Самур.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В Дербентском районе, где в воскресенье произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.