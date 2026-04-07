Глава Минприроды предупредил о третьей волне паводка в Дагестане - РИА Новости, 07.04.2026
17:32 07.04.2026 (обновлено: 17:44 07.04.2026)
Глава Минприроды предупредил о третьей волне паводка в Дагестане

Глава Минприроды предупредил о третьей волне паводка в Дагестане 11 апреля

© Дербентский район/TelegramМестные жители и волонтеры ликвидируют последствия наводнения в Дагестане
Местные жители и волонтеры ликвидируют последствия наводнения в Дагестане - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© Дербентский район/Telegram
Местные жители и волонтеры ликвидируют последствия наводнения в Дагестане
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Очередное штормовое предупреждение выпущено в Дагестане, заявил глава Минприроды России Александр Козлов.
"Сегодня утром, в 11 утра, Росгидромет выпустил очередное штормовое предупреждение. В южных районах Дагестана, это горные районы, ожидаются дожди и ветер до 22 метров в секунду с мокрым снегом, плюс гроза", - сказал министр на совещании у президента.
Кроме того, по его словам, 11 апреля в Республике начнётся третья волна паводка, она затронет реки Джумрут и Самур.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В Дербентском районе, где в воскресенье произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.
