Путин оценил работу ведомств в ликвидации последствий паводка в Дагестане

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. МЧС вместе с другими федеральными ведомствами, силовыми и правоохранительными органами действуют скоординировано в ликвидации последствий паводка в Дагестане, заявил президент России Владимир Путин.
"Сотрудники МЧС вместе с коллегами из других федеральных ведомств, силовых и правоохранительных органов действуют скоординировано", - сказал Путин во время совещания по ситуации в Дагестане.
Он отметил, что добровольцы и волонтеры оказывают им активную помощь.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей.