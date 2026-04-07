Путин призвал аккуратно оценивать ущерб от наводнения в Дагестане - РИА Новости, 07.04.2026
16:56 07.04.2026 (обновлено: 17:06 07.04.2026)
Путин призвал аккуратно оценивать ущерб от наводнения в Дагестане

© РИА Новости / Омар Шапиев | Ликвидация последствий подтоплений в посёлке городского типа Мамедкала в Дербентском районе Дагестан
Ликвидация последствий подтоплений в посёлке городского типа Мамедкала в Дербентском районе Дагестан
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Оценка ущерба в пострадавшем от наводнения Дагестане должна вестись аккуратно, заявил президент России Владимир Путин.
"Также (надо - ред.) вести работу по оценке ущерба - это непростая работа, надо проводить ее аккуратно и индивидуально с каждой пострадавшей семьей, словом, действовать профессионально и системно", - сказал глава государства на совещании по ликвидации последствий паводков в Дагестане.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В Дербентском районе, где воскресенье в произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.
В Дагестане из-за циклона подтопило более шести тысяч жилых домов
Республика Дагестан, Наводнение в Дагестане, Происшествия, Владимир Путин
 
 
