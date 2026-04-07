В Дагестане из-за циклона подтопило более шести тысяч жилых домов

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Резкий подъём уровней воды в реках Дагестана после прохождения мощного циклона привел к подтоплению более 6 тысяч жилых домов в 25 населённых пунктах и повреждению объектов транспортной инфраструктуры, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.