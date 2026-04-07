В Дагестане из-за циклона подтопило более шести тысяч жилых домов

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Резкий подъём уровней воды в реках Дагестана после прохождения мощного циклона привел к подтоплению более 6 тысяч жилых домов в 25 населённых пунктах и повреждению объектов транспортной инфраструктуры, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.
"В 25 населенных пунктах республики Дагестан были подтоплены более 6 тысяч жилых домов и приусадебных участков, а также 527 участков автомобильных дорог. Повреждены объекты транспортной инфраструктуры, в ряде населенных пунктов нарушено энерго- и газоснабжение", - сказал он на совещании у президента.
Министр отметил, что силами территориальной подсистемы РСЧС Дагестана было своевременно организовано оповещение и информирование населения о складывающейся ситуации. Сложившаяся обстановка отнесена к чрезвычайной ситуации регионального характера.