Путин поручил оперативно реагировать на жалобы пострадавших в Дагестане

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил оперативно реагировать на жалобы пострадавших от паводка жителей Дагестана.
Глава государства во вторник принял участие в большом совещании по ликвидации последствий паводков в Дагестане.
"Людям нужно помочь, поддержать их, постоянно информировать людей о текущей ситуации, принимать во внимание и оперативно реагировать на жалобы и обращения", - сказал Путин.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей.