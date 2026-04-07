Путин поручил своевременно помогать пострадавшим от паводка в Дагестане

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил своевременно оказывать медицинскую и правовую помощь пострадавшим от стихийного бедствия жителям Дагестана.
"Подчеркну, что федеральные, региональные и местные власти должны оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку. Людям нужно помочь, поддержать их. Постоянно информировать людей о текущей ситуации, принимать во внимание и оперативно реагировать на жалобы и обращения, своевременно оказывать нуждающимся медицинскую и правовую помощь", - сказал глава государства.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей.