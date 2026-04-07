В Дагестане две школы получили критические повреждения во время наводнения

МАХАЧКАЛА, 7 апр - РИА Новости. Здания двух школ в Хасавюртовском районе Дагестана получили критические повреждения во время наводнения, сообщила пресс-служба минобрнауки республики.

Формат образовательного процесса в пострадавших учреждениях будет изменен: на время восстановительных работ ряд школ перейдет на дистанционное обучение, добавили в министерстве.