16:52 07.04.2026
В Дагестане две школы получили критические повреждения во время наводнения

Последствия подтопления в Дагестане
МАХАЧКАЛА, 7 апр - РИА Новости. Здания двух школ в Хасавюртовском районе Дагестана получили критические повреждения во время наводнения, сообщила пресс-служба минобрнауки республики.
"Стихия нанесла значительный материальный ущерб инфраструктуре населенных пунктов, в том числе объектам системы образования. Глава минобрнауки Республики Дагестан провел выездную инспекцию пострадавших учреждений для оценки масштаба повреждений. В ходе осмотра было установлено, что здания Адильотарской и Новоцилитлинской средних общеобразовательных школ Хасавюртовского района получили критические повреждения", – говорится в сообщении.
Кроме того, в некоторых учреждениях теперь необходимо провести масштабные ремонтно-восстановительные работы – в перечень таких объектов вошли четыре школы в Хунзахском, Бабаюртовском, Дербентском, Кулинском районах и ясли-сад в Кайтагском районе. Назначены экспертные проверки для детальной оценки нанесенного ущерба, по результатам которых сформируют планы по восстановлению и реконструкции объектов.
Формат образовательного процесса в пострадавших учреждениях будет изменен: на время восстановительных работ ряд школ перейдет на дистанционное обучение, добавили в министерстве.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. Только в Дербентском районе, где в воскресенье произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.
ПроисшествияРеспублика ДагестанХасавюртовский районКулинский районНаводнение в Дагестане
 
 
