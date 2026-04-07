Рейтинг@Mail.ru
Гидрометцентр предупредил о сильном ливне в Дагестане в среду - РИА Новости, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 07.04.2026
Гидрометцентр предупредил о сильном ливне в Дагестане в среду

РИА Новости: в Дагестане прогнозируют ливень и подъем воды в реках в среду

© РИА Новости / Омар Шапиев | Подтопленные жилые дома в посёлке городского типа Мамедкала в Дербентском районе Дагестана
Подтопленные жилые дома в посёлке городского типа Мамедкала в Дербентском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© РИА Новости / Омар Шапиев
Перейти в медиабанк
Подтопленные жилые дома в посёлке городского типа Мамедкала в Дербентском районе Дагестана
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Ливень, ветер с порывами до 27 метров в секунду, подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок и сход селей прогнозируются в Дагестане со среды по воскресенья, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России.
По данным службы, комплекс неблагоприятных метеорологических явлений ожидается в Дагестане днем и до конца суток 8 апреля, а также в течение суток 9-12 апреля.
"Ожидается... сильный дождь (в горных районах сильные осадки в виде дождя, переходящего в снег), ливневый дождь, гроза, ветер порывами 22-27 м/с; на реках подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема", - заявили в в Гидрометцентре.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В одном только Дербентском районе, где воскресенье в произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.
Разрушения в поселке Мамедкала в Дагестане после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Сотни жителей Дагестана пришли на помощь пострадавшим от прорыва дамбы
09:42
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияДербентский районГидрометцентрНаводнение в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала