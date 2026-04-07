Гидрометцентр предупредил о сильном ливне в Дагестане в среду

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Ливень, ветер с порывами до 27 метров в секунду, подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок и сход селей прогнозируются в Дагестане со среды по воскресенья, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России.
По данным службы, комплекс неблагоприятных метеорологических явлений ожидается в Дагестане днем и до конца суток 8 апреля, а также в течение суток 9-12 апреля.
"Ожидается... сильный дождь (в горных районах сильные осадки в виде дождя, переходящего в снег), ливневый дождь, гроза, ветер порывами 22-27 м/с; на реках подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема", - заявили в в Гидрометцентре.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В одном только Дербентском районе, где воскресенье в произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.