Гидрометцентр предупредил о сильном ливне в Дагестане в среду

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Ливень, ветер с порывами до 27 метров в секунду, подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок и сход селей прогнозируются в Дагестане со среды по воскресенья, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России.