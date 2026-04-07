В Дагестане нашли тело женщины, пропавшей после наводнения
12:58 07.04.2026 (обновлено: 14:10 07.04.2026)
В Дагестане нашли тело женщины, пропавшей после наводнения

Тело пропавшей после наводнения женщины нашли под завалами в Мамедкала

© РИА Новости / Омар Шапиев | Перейти в медиабанкПодтопленные жилые дома в посёлке городского типа Мамедкала в Дербентском районе Дагестана
МАХАЧКАЛА, 7 апр - РИА Новости. Тело пропавшей после наводнения пожилой женщины нашли под завалами в поселке Мамедкала в Дагестане, сообщили РИА Новости в администрация Дербентского района.
"Обнаружено тело пропавшей жительницы Мамедкалы 1947 года рождения под завалами", - сказал собеседник агентства.
Таким образом, жертвами непогоды в Дагестане за последние три дня стали уже шесть человек. Ранее в том же Дербентском районе погибли четыре человека, в том числе трое детей, после того, как несколько машин унесло течением при затоплении трассы и моста между селами Мамедкала и Геджух. Еще одна женщина погибла при обрушении дома из-за оползня в селе Кирки Кайтагского района.
В воскресенье в Дербентском районе из-за обильных осадков произошло перенаполнение Геджухского водохранилища, и образовался прорыв дамбы. Основной удар пришелся по поселку Мамедкала, где, по данным МЧС, оказались подтоплены около 260 домов. Частично эвакуированы люди не только из Мамедкалы, но и сел Юный Пахарь, Геджук и Кала – всего более 4 тысяч человек.
Республика Дагестан, Наводнение в Дагестане, Происшествия, Дербентский район, МЧС России
 
 
