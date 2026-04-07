Спрос россиян на туры в Дагестан сократился из-за непогоды

10:47 07.04.2026
Спрос россиян на туры в Дагестан сократился на 27 процентов из-за непогоды

© РИА Новости / Омар Шапиев | Ликвидация последствий подтоплений в посёлке городского типа Мамедкала в Дербентском районе Дагестан
Ликвидация последствий подтоплений в посёлке городского типа Мамедкала в Дербентском районе Дагестан. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Спрос среди россиян на туры в Дагестан на майские праздники снизился на 27% по сравнению с прошлым годом на фоне неблагоприятных погодных условий в регионе, рассказал РИА Новости вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств", генеральный директор туроператора "Розовый слон" Алексан Мкртчян.
В Дагестане 27-29 марта и 5 апреля из-за обильных дождей произошли массовые подтопления. В ряде городов и районов, в том числе в Махачкале, проводилась эвакуация людей. Были перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В горных районах зафиксированы камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты, в Дербентском районе произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища.
При этом еще 30 марта в Российском союзе туриндустрии говорили, что туроператоры РФ не фиксируют массовых отмен туров, аннуляций и возвратов средств из-за неблагоприятных погодных условий в Дагестане.
"Второй удар стихии он, естественно, забрал уже российский турпоток... Если рост продаж был примерно 7%, то сейчас, считайте, не минус 20%, а минус 27% по большому счету от прошлого года. Вот чуть ли не треть туристов не приедет на майские праздники в Дагестан по сравнению с прошлым годом", - сказал Мкртчян.
По его словам, сезон в Дагестане приходится на период с июня по октябрь, и роста турпотока в республике в этом году ждать уже не стоит.
"Если республика сумеет хотя бы к июню преодолеть вот эти последствия разгрома стихии, то будет хотя бы прошлогодний уровень, либо минус 5% - это можно считать большой удачей для Дагестана в этом году", - добавил Мкртчян.
Республика ДагестанМахачкалаДербентский районАлексан МкртчянАльянс туристических агентствРоссийский союз туриндустрии (РСТ)
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
