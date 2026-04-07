Спрос россиян на туры в Дагестан сократился из-за непогоды

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Спрос среди россиян на туры в Дагестан на майские праздники снизился на 27% по сравнению с прошлым годом на фоне неблагоприятных погодных условий в регионе, рассказал РИА Новости вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств", генеральный директор туроператора "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

Дагестане 27-29 марта и 5 апреля из-за обильных дождей произошли массовые подтопления. В ряде городов и районов, в том числе в Махачкале , проводилась эвакуация людей. Были перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В горных районах зафиксированы камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты, в Дербентском районе произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища.

При этом еще 30 марта в Российском союзе туриндустрии говорили, что туроператоры РФ не фиксируют массовых отмен туров, аннуляций и возвратов средств из-за неблагоприятных погодных условий в Дагестане.

"Второй удар стихии он, естественно, забрал уже российский турпоток... Если рост продаж был примерно 7%, то сейчас, считайте, не минус 20%, а минус 27% по большому счету от прошлого года. Вот чуть ли не треть туристов не приедет на майские праздники в Дагестан по сравнению с прошлым годом", - сказал Мкртчян

По его словам, сезон в Дагестане приходится на период с июня по октябрь, и роста турпотока в республике в этом году ждать уже не стоит.