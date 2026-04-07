Сотни жителей Дагестана пришли на помощь пострадавшим от прорыва дамбы

МАМЕДКАЛА (Дагестан), 7 апр - РИА Новости. Сотни людей из разных уголков Дагестана приехали в поселок Мамедкала Дербентского района, чтобы помочь жителям справиться с последствиями наводнения после прорыва дамбы на водохранилище, передает корреспондент РИА Новости.

Обильные осадки 5 апреля привели к перенаполнению Геджухского водохранилища в Дербентском районе Дагестана , произошел прорыв дамбы. Основной удар пришелся по поселку Мамедкала, где, по данным МЧС , оказались подтоплены около 260 домов. Частично эвакуированы люди не только из Мамедкалы, но и сел Юный Пахарь, Геджук и Кала – всего более 4 тысяч человек.

Длинная колонна автомобилей собралась на въезде в Мамедкалу – одни добровольцы привезли гуманитарную помощь, другие приехали помочь с откачкой воды из домов.

Дауд и его друг приехали из Каспийска , вооружившись лопатами. По словам молодого человека, они увидели в соцсетях видео с последствиями стихии и не смогли остаться безучастными.

"Вычищаем дома, выносим сломанную мебель, откачиваем воду – делаем любую работу, которую нам скажут", - рассказал агентству Дауд.

Пока одни работают лопатами и дренажными насосами, другие добровольцы обследуют затопленные дома, проверяя, не оказался ли кто-то в водной ловушке.

"Приехали ребят 20-25, плюс пять-шесть женщин с нами, родственницы наших друзей, которые могут поработать как психологи с пострадавшими, могут измерить давление, оказать первую помощь. Мы здесь, чтобы помочь нашим землякам", - рассказал РИА Новости волонтер из Махачкалы Маахач Магомедов.

В Мамедкале неравнодушные жители села Вартатиль организовали "полевую кухню" - пункт с горячим питанием для пострадавших от наводнения и тех, кто пришел к ним на помощь. На столах плов, чуду, хлеб, овощи, вода, соки.

"Нас беда миновала, до нас вода не дошла, мы решили помочь едой, готовим плов. Кормим и пострадавших, и волонтеров – они там работают, приходят уставшие, всех кормим. Что радует – весь Дагестана здесь, очень много помощи", - рассказал Мурад Караханов из села Вартатиль.