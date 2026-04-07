Сенатор прокомментировал обвинения России в запуске дронов через Румынию

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Обвинения Киева в использовании Россией территории Румынии для пролета дронов стоят минус одну копейку, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Ранее начальник управления коммуникаций военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Россия якобы использует воздушное пространство Молдавии, Румынии и Белоруссии для пролета своих ударных дронов. Никаких доказательств он не привел.
"В украинском военном ведомстве очень много людей, которые придумывают на лету какие-то версии, на самом деле запуская дроны через чужую территорию в разных направлениях. Поэтому верить на слово этим самым ребятам, которые придумывают отговорки наказуемости пролета собственных беспилотников через чужую территорию, стоит ровно минус одну копейку", - сказал Карасин в беседе с "Лентой.ру".
Румыния подняла истребители из-за дрона у границы с Украиной
26 марта, 10:44