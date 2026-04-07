Последствия атаки ВСУ по частному дому в Александровском районе Владимирской области. Кадр видео. 7 апреля 2026 года

При атаке БПЛА на Владимирскую область погибли ребенок и двое взрослых

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли при ударе дрона по дому во Владимирской области, сообщил губернатор Александр Авдеев.

"Сегодня ночью в Александровском районе была совершена атака БПЛА. Один из них попал в двухквартирный жилой дом", — написал он на платформе MAX

Среди погибших — двое взрослых и 12-летний мальчик. Еще одному ребенку, пятилетней девочке, удалось спастись. Сейчас она находится у родственников, добавил Авдеев.

Также есть пострадавшие в соседних домах, уточнили в правительстве региона.