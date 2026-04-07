07:38 07.04.2026 (обновлено: 15:15 07.04.2026)
При атаке БПЛА на Владимирскую область погибли ребенок и двое взрослых

© Губерния 33/TelegramПоследствия атаки ВСУ по частному дому в Александровском районе Владимирской области. Кадр видео. 7 апреля 2026 года
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли при ударе дрона по дому во Владимирской области, сообщил губернатор Александр Авдеев.
"Сегодня ночью в Александровском районе была совершена атака БПЛА. Один из них попал в двухквартирный жилой дом", — написал он на платформе MAX.
Среди погибших — двое взрослых и 12-летний мальчик. Еще одному ребенку, пятилетней девочке, удалось спастись. Сейчас она находится у родственников, добавил Авдеев.
Также есть пострадавшие в соседних домах, уточнили в правительстве региона.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Владимирские власти рассказали о девочке, чья семья погибла от БПЛА
Специальная военная операция на УкраинеВладимирская областьАлександровский районПроисшествияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
