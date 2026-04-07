Силы ПВО за ночь уничтожили 45 украинских БПЛА над регионами России

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 19 БПЛА – над территорией Ленинградской области, 11 БПЛА – над территорией Воронежской области, семь БПЛА – над территорией Белгородской области, три БПЛА – над территорией Владимирской области и по одному БПЛА – над территориями Брянской, Волгоградской, Пензенской областей, Краснодарского края и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.