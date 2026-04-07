Александр Беглов: мы развиваем Петербург как мегаполис XXI века

Санкт-Петербург остается локомотивом, который двигает Россию вперед, уверен губернатор Александр Беглов. По его словам, город сохранил позитивные тренды по ключевым направлениям – в промышленности и новых технологиях, науке и образовании, социальной сфере и экологии. В интервью РИА Новости он рассказал о планах расширения линий метрополитена, формировании новой модели развития автопрома, строительстве еще одного разводного моста через Неву и создании всесезонного морского курорта "Санкт-Петербург Марина".

– Александр Дмитриевич, недавно Петростат опубликовал последние цифры оперативной статистики за 2025 год. Как вы оцениваете итоги социально-экономического развития Северной столицы?

– В непростых условиях, на фоне санкций и планового замедления экономики, нам удалось сохранить позитивные тренды по ключевым направлениям – в промышленности и новых технологиях, науке и образовании, социальной сфере и экологии. Петербург по-прежнему является локомотивом, который двигает Россию вперед. По нашим оценкам, объем ВРП в сопоставимых ценах у Петербурга увеличился на 3% и опередил федеральные темпы роста экономики. Мы – среди лучших по исполнению новых президентских национальных проектов. Индекс промышленного производства в городе уже семь лет выше общероссийского. Прошлый год завершили с ИПП 105,4%, средний по стране – 101,3%. По данным таможни, несырьевой неэнергетический экспорт в 2025 году в Петербурге увеличился почти на 30%. Основу здесь составил экспорт нашей промышленности – при поддержке города и Российского экспортного центра он вырос 27,4%.

Мы продолжаем развивать город как мегаполис XXI века при поддержке президента России. Сохраняем устойчивый рост показателей, важных для социальной сферы. Третий год подряд городская Адресная инвестиционная программа была исполнена на уровне 99%, что позволило нам ввести 105 социальных объектов. Уровень безработицы – 1,5% – самый низкий среди субъектов РФ. Установили с 1 января 2026 года МРОТ на уровне 31 250 рублей, это почти на 15% больше федерального. Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе-декабре 2025 года у нас выросла на 2,8% к 2024.

– Какие главные достижения были у города?

– Президент России отметил с лучшей стороны нашу систему профессионального образования. Здесь и рост числа мест в колледжах, и успешное проведение чемпионата "Профессионалы", и первые в России образовательные заводы, и система ранней профориентации. Выводим экологию на уровень XXI века. Строим новые комплексы переработки отходов, расширяем заповедные территории, возрождаем лесной пояс вокруг города. Повысили доступность высокотехнологичной медицинской помощи горожанам. Провели 160 тысяч операций и обследований, почти на 19% больше, чем в 2024. В деле сохранения наследия вышли на новый уровень. Теперь возрождаем практически все памятники в их первозданном виде, по чертежам, рисункам и фото. Будь то бывшее здание Англиканской церкви, Уткина дача или многоквартирные дома на Невском проспекте. Делаем это впервые с послевоенных времен. Но ключевое достижение – новые темпы строительства метро. Сегодня они измеряются конкретными цифрами и фактами.

– Вы имеете ввиду открытие двух станций новой Красносельско-Калининской линии – "Юго-Западной" и "Путиловской"?

– Не только их. В октябре мы запустили два проходческих щита на Красносельско-Калининской линии. Теперь тоннели петербургской подземки прокладывают сразу пять горнопроходческих комплексов. За четыре месяца, с начала ноября по конец февраля, пройдено 2 400 погонных метров. А за весь 2024 было 1 300. В пересчете на один месяц мы строим сейчас тоннели метрополитена в четыре раза быстрее, чем раньше. А скоро будем еще быстрее – во втором квартале запустим шестой проходческий щит диаметром 5,6 метра. Второй из заказанных нами на Обуховском заводе.

Для Петербурга с нашими водонасыщенными грунтами и глубоким заложением подземки, на 50-60 метров ниже уровня земли, это хорошие темпы. На уровне ударных темпов метростроителей Ленинграда в советские времена.

В этом году ускорим и строительство наклонных ходов. Сейчас те же специалисты, которые восстановили двухпутный проходческий щит "Надежда", ремонтируют комплекс "Аврора". Он необходим для районов старой застройки, где свободного места мало, а ответственность за просадку зданий высокая. В свое время это был первый в мире механизм, способный строить тоннели под углом в 30 градусов. В Петербурге "Аврора" успела проложить наклонные ходы станций "Спасская", "Обводный канал", "Адмиралтейская", "Горный институт". Этот щит тоже был сделан в Германии. Сейчас на его производителя в процессе ремонта рассчитывать не приходится. Но те, кто справились с "Надеждой", справятся и с "Авророй". Планируем до конца III квартала направить его на строительство станций Красносельско-Калининской линии. Первым местом его работы после восстановления станет наклонный ход станции "Боровая".

– Расскажите, пожалуйста, о дальнейших планах ввода станций метро, после открытия "Юго-Западной" и "Путиловской". Какие станции планируется запустить в городе в ближайшие годы?

– Впервые за много лет у Петербурга есть, чем строить метро. Есть, на что строить – в городской Адресной инвестиционной программе для этого предусмотрены 217 миллиардов рублей на 2026-2028 годы. Есть, кому строить – штаты городской компании "Метрострой Северной столицы" увеличены с 2,5 тысячи в момент ее создания до 4,3 тысячи к концу 2025 года.

Важно, что мы точно знаем, где и как строить дальше. Развитие метрополитена – один из десяти приоритетов программы развития Петербурга до 2030 года. На этот период мы взяли обязательства по вводу десяти станций. Из них три – "Горный институт", "Юго-Западная", "Путиловская" – уже работают. Осталось ввести семь. На "зеленой", Невско-Василеостровской линии, это "Богатырская" и "Каменка". Их планируем ввести в 2029 году. На "оранжевой", Лахтинско-Правобережной, – это "Театральная". Ее первый выход на поверхность откроем до 2030 года. На "коричневой", Красносельско-Калининской линии, – второй пусковой участок со станциями "Боровая", "Броневая", "Заставская" (с пересадкой на "синюю" линию на станцию "Московские ворота") и "Каретная". Они будут готовы в 2030 году.

Мы уже смотрим за горизонт 2030 года. На многие линейные объекты утвердили градостроительную документацию. Есть хорошие заделы в проектировании. Это направление тоже перестало нас "держать" в 2025 году – после того, как приступила к работе учрежденная нами городская дочерняя компания ООО "Метропроект".

– Вы говорили, что прорабатывается проект продления Кировско-Выборгской линии метро до аэропорта "Пулково" и далее до "Экспофорума" и музеев Царского Села. Когда планируется его построить?

– Строительство Кировско-Выборгской линии до аэропорта "Пулково" предусмотрено генеральным планом Санкт-Петербурга в срок до 2030 года. Продление до станции "Царское Село" с промежуточными станциями "Пулковские высоты", "КВЦ Экспофорум", "Остановочный пункт 19 км" и "Пушкин" – в расчетный срок до 2040 года. В целом этот отрезок – важный шаг к комплексному развитию всей южной части Петербурга. И мы сделаем этот шаг при получении федерального софинансирования. Готовы максимально оперативно заключить государственный контракт на разработку проектной документации, пройти процедуру государственной экспертизы. После ее завершения сможем более точно определить очередность, этапы и сроки строительства.

– Как решается вопрос о федеральном софинансировании строительства метро до "Пулково"? Когда будут выделены федеральные средства на новый участок?

– Мы представили проект продолжения Кировско-Выборгской линии президенту России на торжествах в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Президентом был подписан ряд поручений, включая строительство КАД-2 и ШМСД. Одно из поручений было – проработать вопрос о выделении федеральных средств в размере 500 миллиардов рублей для развития Санкт-Петербургского метрополитена на ближайшие шесть лет. Сейчас вместе с правительством РФ обсуждаем конкретные механизмы реализации. Определяем, какой из существующих финансовых инструментов федерального софинансирования будет использован. У нас твердая и абсолютно обоснованная позиция. Продление Кировско-Выборгской линии в Пушкинский район нужно не только Петербургу. Аэропорт "Пулково", выставочный комплекс "Экспофорум", музеи Царского Села, две Технологических долины – Университета ИТМО, а также СПбГУ и Морского технического, знаменитой "Корабелки" – работают или будут работать на всю Россию. Это зона федеральных интересов.

– Как город развивается сегодня, несмотря на западные санкции? Какие прогнозы по социально-экономическому развитию Петербурга на 2026 год?

– Для нас было принципиально запустить все крупные инфраструктурные проекты, одобренные президентом России. Нам это удалось. Сегодня их реализация вне зависимости от внешних условий – наша главная задача.

Активно строим Высокоскоростную железнодорожную магистраль, готовим ее транспортное обеспечение в городской среде. Только что заключили договор генподряда на три последних этапа ШМСД в границах Петербурга. Остался этап 4.1 с новым однопролетным разводным мостом через Неву. С его подрядчиком определимся в ближайшее время. В июне на ПМЭФ-2026 планируем забить первую сваю нового моста – второй разводной переправы через Неву из пяти нами запланированных. Первый из этой пятерки, Большой Смоленский мост, возводим с опережением срока. Он будет пропускать суда в рабочем режиме уже в навигацию 2026 года, в начале апреля приступили к его пробным разводкам. Проектируем и строим инженерную и транспортную инфраструктуру для всесезонного курорта "Санкт-Петербург Марина". Завершаем масштабный президентский проект "Кронштадт – остров Фортов".

За предыдущие годы мы заложили прочный фундамент дальнейшего развития города и его экономики. В 2024, согласно данным Петростата, ВРП у Петербурга увеличился намного больше нашего прогнозного значения. Ждали +4,8%, а получили +8,6%. В абсолютных цифрах – 13 триллионов рублей. Напомню также про двузначный промышленный рост и двузначный рост инвестиций в 2023 и 2024 годах. После таких подъемов принято закрепляться на новой высоте. Нам удалось остаться в плюсе в 2025. Рассчитываем удержать достигнутый уровень и в 2026.

– Ваш коллега Сергей Собянин заявил об оптимизации расходов. Планируются ли аналогичные меры в Петербурге?

– Ситуация непростая для всей страны. Пока поступление доходов в бюджет Петербурга опасений не вызывает. Но мы, безусловно, прорабатываем и альтернативный план действий. Готовим комплекс соответствующих мероприятий. Хочу подчеркнуть, что в любом случае сокращения не коснутся социальной сферы, поддержки наших Вооруженных Сил, участников СВО и их семей. Также защищенными останутся статьи расходов, связанные со стратегически важными для Петербурга задачами, включая президентские мегапроекты и строительство метро.

– Как складывается ситуация с инвестициями? За счет чего Петербург в 2025 году сумел привлечь рекордный объем в 1,7 триллиона рублей?

– Здесь важен даже не сам рекорд – один триллион 734,8 миллиарда рублей. А то, что мы добились, пусть и незначительного, роста инвестиций в сопоставимых ценах к 2024 году. Прибавили, а не просели. В итоге Петербург за пять лет получил накопительный прирост индекса физического объема инвестиций в размере 137%. Наибольший удельный вес в структуре инвестиций 2025 года по видам основных фондов – у машин и оборудования (39,5%). Это напрямую связано с продолжающейся технологической модернизацией петербургских предприятий. На втором месте – инвестиции в нежилые здания и сооружения (34,7%). Важно, что сохраняют инвестиционную привлекательность наши обрабатывающие производства. Капиталовложения в производство одежды увеличились в 2,6 раза, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – в 1,8 раза, в производство готовых металлических изделий – на 32%, пищевых продуктов – на 27,3%, электрического оборудования – на 24,4%.

– Как, по-вашему, будет меняться у Петербурга динамика инвестиций в этом году?

– Созданные нами заделы в экономике и реализация крупных проектов позволяют рассчитывать на сохранение уровня инвестиций. Но акцент необходимо сместить на человека. Бережнее к нему относиться, больше вкладываться в человеческий капитал. А это, прежде всего, социальная сфера, медицина, средняя и высшая школа, профессиональное образование. От человеческого фактора напрямую зависят и устойчивость экономики, и решение поставленных президентом задач по технологическому лидерству, и достижение нашей общей победы в СВО.

Высокое качество человеческого капитала – безусловное и традиционное конкурентное преимущество Петербурга. Сейчас, как никогда, важно им воспользоваться, раскрыть имеющийся потенциал. Для этого мы запускаем программы раннего приобщения детей к естественным и техническим наукам, модернизируем материальную базу колледжей, строим новые кампусы ведущих университетов, создаем инновационно-технологические центры, вдвое расширили ОЭЗ "Санкт-Петербург" под высокотехнологичных резидентов.

Хотел бы напомнить, что на ПМЭФ-2025 впервые в истории форумов объем подписанных соглашений по развитию научно-производственного комплекса Петербурга превысил объем соглашений по развитию инфраструктуры. Это серьезный шаг к новой специализации города, основанной на высоких технологиях, передовой промышленности, науке и образовании – отраслях, напрямую зависящих от человека.

Сегодня в этой работе нас активно поддерживает президент России. По его поручению мы формируем две первых Технологических долины в Пушкинском районе – "ИТМО Хай-парк" и ИНТЦ "Невская дельта". Проектируем третью на базе Политехнического университета и планируем четвертую, по энергетике, в Кронштадте. Указом президента на базе нашего Горного университета недавно образован Национальный центр кадрового и научного обеспечения минерально-сырьевого комплекса "Корпус горных инженеров". Также по поручению президента совместно с университетом "Сириус" мы создаем на Васильевском острове кластер робототехники – весной в его рамках стартуют первые образовательные программы.

– Какие крупные производства планируется запустить в этом году в Петербурге?

– На территории ОЭЗ "Санкт-Петербург" в 2026 году намечено открытие нескольких предприятий. Это завод по выпуску систем личной и имущественной безопасности, производство деталей и газотурбинных двигателей и установок. На площадке "Новоорловская" ожидается запуск уникального пилотно-лабораторного комплекса в здании Инновационного центра и завода по производству электрооборудования. Новые мощности также введут в эксплуатацию компании-производители сценического оборудования, автоматизированных систем для складских комплексов и роботов и других.

– Расскажите, пожалуйста, о развитии автомобильной промышленности в Петербурге. Как сейчас работают автомобильные предприятия города?

– Напомню, что начало автокластеру на берегах Невы положил президент России. За полтора десятилетия работы с ведущими мировыми автопроизводителями Петербург получил важные навыки и компетенции в этой сфере. Воспитал квалифицированные кадры, наработал цепочки поставок, развернул вузовскую и прикладную науку в сторону автомобилестроения.

Сегодня потенциал города в автопроме в полной мере востребован страной. Вместе с правительством России мы последовательно перезапускаем производства на всех площадках, оставленных иностранными производителями после начала СВО. Используем для этого наиболее эффективные инструменты. Так, в 2025 году впервые за последние пять лет город заключил два специальных инвестиционных контракта с автопроизводителями. Один – на 6,5 миллиарда рублей инвестиций для организации серийного производства гражданских грузовых габаритных шасси повышенной проходимости под брендом БАЗ. Другой – на 37,2 миллиарда рублей – по модернизации производственных мощностей бывшей площадки GM в Шушарах.

– Сколько автомобилей было выпущено на автозаводах в Петербурге за 2025 год? Сколько и какие автомобили планируется выпустить в этом году?

– Производство автомобилей в нашем городе за последний год выросло в четыре раза. Перезапущены два производственные площадки – "Автозавод Санкт-Петербург" на базе бывшего завода Nissan и "Автозавод АГР" на базе бывшего завода Hyundai.

"Автозавод Санкт-Петербург" в общей сложности за 2025 год выпустил порядка 20 тысяч автомобилей. На ПМЭФ-2025 было подписано соглашение о сотрудничестве между "Автозаводом Санкт-Петербург" и "АвтоВАЗом" об организации производства LadaIskra в Санкт-Петербурге. К сентябрю завершили модернизацию оборудования, запустили серийное производство. На новом конвейере освоен полный модельный ряд. В 2025 году произвели три тысячи автомобилей, в 2026 планируется довести выпуск до восьми тысяч. Реальный объем будет зависеть от рыночной ситуации. Напомню, что сегодня у нас работает Инженерный центр "АвтоВАЗа" – филиал научно-технического центра предприятия. Его специалисты занимаются разработкой и поддержкой производства компонентов для автомобилей Lada.

Компания "АГР" выпустила на российский рынок новый автомобильный бренд Solaris. С конвейера ее завода в 2025 году сошли порядка 45 тысяч автомобилей. Сейчас новый владелец сосредоточен на вариантах вывода промышленной площадки на полную производственную мощность.

– Как скоро нишу в производстве грузовиков, занятую ранее компанией MAN, сможет освоить упомянутый вами БАЗ?

– Потребность в серийном производстве гражданских грузовых габаритных шасси повышенной проходимости есть. Их ждут компании добывающих отраслей, строительные предприятия, МЧС (спасательная и пожарная техника), участники проектов освоения северных территорий, дорожно-строительные организации.

Отмечу, что новый автомобиль создается в рамках президентской задачи по диверсификации оборонно-промышленного комплекса. Трехсторонний СПИК для организации выпуска грузовиков на территории Санкт-Петербурга под брендом БАЗ подписан с Минпромторгом и АО "Романов".

Серийное производство новой отечественной спецтехники под брендом БАЗ стартовало в декабре 2025 года. Первые 25 автомобилей уже готовы и переданы на склад готовой продукции. Часть пойдет в опытно-промышленную эксплуатацию, часть – в дилерскую сеть. Предприятие планирует выпустить в 2026 году порядка 600 новых грузовиков. Это близко к уровню закрывшегося в Петербурге завода. В 2020 году на нем произвели 775 грузовых автомобилей MAN и Scania.

– Что получат город и страна на площадке GM в Шушарах?

– Там проведены глубокая модернизация, комплексное перевооружение. На бывший завод компании GM в Шушарах у нас очень масштабные планы – это организация производства полного цикла с высокой степенью автоматизации процессов. Переход к формированию современной технологической платформы, созданной с нуля в рамках новой автомобильной истории России. Недавно мне были представлены прототипы моделей легковых автомобилей нового российского брэнда Jeland. Подготовка к их производству в Шушарах подходит к концу. Уже сварен первый серийный кузов в новом цехе, где задействованы 120 современных промышленных роботов. Уже окрашен первый кузов автомобиля нового бренда. Пуско-наладочные работы в цехе окраски – важный этап в подготовке к запуску производства полного цикла с проектной мощностью до 100 000 автомобилей в год.

Фактически, речь идет о новой модели развития автомобильной отрасли. С опорой на собственные разработки и свою компонентную базу. Для этого в Шушарах город планирует построить научно-производственный центр. Используем средства казначейского инфраструктурного кредита в объеме 3,1 миллиарда рублей. Создадим Центр исследований и разработок в сфере автомобилестроения на площади порядка 18 тысяч квадратных метров. Его проектирование уже ведется. Он станет первым R&D-центром в области легкового автомобилестроения на Северо-Западе России.

– В феврале глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что в 2026 году планируется перезапустить производство автомобилей на бывшем заводе Toyota в Петербурге. Будут ли там производиться автомобили Aurus, как сообщалось ранее?

– Как уже сказал, в 2026 году будут перезапущены все автозаводы, ранее оставленные иностранными компаниями, площадка бывшего завода Toyota в Шушуарах – не исключение.

– На какой стадии сейчас находится проект создания круглогодичного курорта "Санкт-Петербург Марина"?

– Мы реализуем его в соответствии с поручением президента России. Первый этап – инвестпроект по созданию Академии парусного спорта на двух предоставленных земельных участках в границах территории "Горская". Он реализуется на основе соглашения города с СПбРСОО "Яхт-клуб Санкт-Петербурга". В настоящее время ведутся проектирование и разработка архитектурно-градостроительного облика академии.

По остальным частям и этапам определяются ключевые проектные решения и оптимальные механизмы реализации, включая модель финансирования. Город, со своей стороны, разрабатывает документацию по планировке территории линейных объектов кластера, готовит мероприятия по перебазированию базы природоохранного флота из Горской, проектирует одно из ключевых инженерных сооружений будущего туристского центра – канализационный коллектор "Горская – ТКК Конная Лахта". Напомню, на его создание Северной столице был одобрен в 2025 году казначейский инфраструктурный кредит в размере 10 миллиардов рублей.

– Есть ли у вас понимание сроков начала строительства?