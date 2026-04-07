Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:52 07.04.2026
Беглов анонсировал создание новой модели развития автопрома в Петербурге

© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Проектирование Центра исследований и разработок в сфере автомобилестроения началось в Санкт-Петербурге, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов, подчеркнув, что речь идет о новой модели развития отрасли в целом.
"Фактически речь идет о новой модели развития автомобильной отрасли. С опорой на собственные разработки и свою компонентную базу. Для этого в Шушарах город планирует построить научно-производственный центр. Используем средства казначейского инфраструктурного кредита в объеме 3,1 миллиарда рублей", - сказал он.
По словам Беглова, площадь будущего Центра исследований и разработок в сфере автомобилестроения составит порядка 18 тысяч квадратных метров.
"Его проектирование уже ведется. Он станет первым R&D-центром в области легкового автомобилестроения на северо-западе России", - сказал губернатор.
Он отметил, что городе постепенно перезапускаются площадки, оставленные иностранными автопроизводителями. В частности, по его словам, на бывшей площадке компании GM в Шушарах планируется выпускать легковые автомобили нового российского брэнда.
"Там проведена глубокая модернизация, комплексное перевооружение. На бывший завод компании GM в Шушарах у нас очень масштабные планы – это организация производства полного цикла с высокой степенью автоматизации процессов. Переход к формированию современной технологической платформы, созданной с нуля в рамках новой автомобильной истории России. Недавно мне были представлены прототипы моделей легковых автомобилей нового российского брэнда Jeland", - рассказал губернатор.
По его словам, подготовка к производству автомобилей в Шушарах подходит к завершению.
Санкт-ПетербургРоссияАлександр БегловАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала