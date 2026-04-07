Korean Air готова рассмотреть возобновление прямых рейсов в Россию

СЕУЛ, 7 апр - РИА Новости. Главный южнокорейский авиаперевозчик Korean Air в перспективе готов рассмотреть возможность возобновления прямого авиасообщения с РФ, когда ситуация улучшится, заявили РИА Новости в компании.
"Korean Air считает возможным обсуждение (возобновления рейсов - ред.) в будущем при улучшении ситуации", - сказали в компании.
В феврале посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев в интервью РИА Новости заявил, что перспективы возобновления прямого авиасообщения между Россией и Южной Кореей в настоящее время не просматриваются.
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в октябре 2025 года заявлял, что Россия и Южная Корея обсуждают возобновление прямых авиарейсов, контакты идут на уровне авиакомпаний двух стран.
Тогда же в октябре около 100 общественных организаций из Южной Кореи и других стран обратились с петицией к администрации президента Республики Корея с требованием возобновить прямые авиарейсы между Сеулом и Москвой, включить возобновление авиасообщения в государственную политику и возместить ущерб от отсутствия прямого авиасообщения гражданам.
