МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Москве прошел забег "Апрель", который стал первым шоссейным стартом сезона от "Бегового сообщества".

Мероприятие состоялось 5 апреля. На старт вышли 6 тысяч человек. Забег традиционно собрал как опытных атлетов, так и тех, кто только начинает свою беговую историю.

© Фото : пресс-служба Бегового сообщества Кадры с забега "Апрель"

Участники преодолели дистанцию в 5 км. Открыли в воскресенье беговой уикенд команды московских вузов — в рамках забега прошел III этап Студенческого кубка Бегового сообщества сезона 2025/26. В соревнованиях приняли участие 44 команды, а победителем этапа стала команда МГУ им. М.В. Ломоносова, набравшая 3 268 баллов и лидирующая по итогам трех прошедших этапов.

Пятикратным победителем забега стал Иван Панферов с результатом 14 минут 51 секунда. Первой среди женщин финишировала Юлия Конякина, также ставшая пятикратной победительницей. Ее результат составил 16:58.

Второе место в мужском зачете занял Сергей Петров, отставший от победителя на 3 секунды. Третьим стал Даниил Авдеев с результатом 15:06. В женском зачете второй финишировала Анастасия Микушева (17:01), а третьей — Валентина Ермолаева (17:30).

Победители и призеры получили кубки, подарки от партнеров и денежные вознаграждения. Все финишеры по традиции получили памятные значки с символикой забега.

