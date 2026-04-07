МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Москве прошел забег "Апрель", который стал первым шоссейным стартом сезона от "Бегового сообщества".
Мероприятие состоялось 5 апреля. На старт вышли 6 тысяч человек. Забег традиционно собрал как опытных атлетов, так и тех, кто только начинает свою беговую историю.
© Фото : пресс-служба Бегового сообществаКадры с забега "Апрель"
Участники преодолели дистанцию в 5 км. Открыли в воскресенье беговой уикенд команды московских вузов — в рамках забега прошел III этап Студенческого кубка Бегового сообщества сезона 2025/26. В соревнованиях приняли участие 44 команды, а победителем этапа стала команда МГУ им. М.В. Ломоносова, набравшая 3 268 баллов и лидирующая по итогам трех прошедших этапов.
Пятикратным победителем забега стал Иван Панферов с результатом 14 минут 51 секунда. Первой среди женщин финишировала Юлия Конякина, также ставшая пятикратной победительницей. Ее результат составил 16:58.
Второе место в мужском зачете занял Сергей Петров, отставший от победителя на 3 секунды. Третьим стал Даниил Авдеев с результатом 15:06. В женском зачете второй финишировала Анастасия Микушева (17:01), а третьей — Валентина Ермолаева (17:30).
Победители и призеры получили кубки, подарки от партнеров и денежные вознаграждения. Все финишеры по традиции получили памятные значки с символикой забега.
Следующими стартами станут кроссы "Быстрый пес" и "Лисья гора", которые пройдут в Битцевском лесу 11 и 12 апреля соответственно. Участников ждут дистанции от 2 км до 8 км в зависимости от пола и возраста, а также смешанная эстафета 4×1 км. В рамках кроссов также пройдет IV этап Студенческого кубка Бегового сообщества сезона 2025/26.