Группа "Аэрофлот" перевезла более 3 миллионов детей в 2025 году

12:37 07.04.2026
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Авиакомпании группы "Аэрофлот" ("Аэрофлот", "Победа", "Россия") по итогам прошлого года перевезли более 3,1 миллиона детей в возрасте от 2 до 12 лет, из них 2,4 миллиона — на внутренних линиях, сообщает пресс-служба перевозчика.
Количество перевезенных юных пассажиров на внутренних линиях авиакомпаниями группы выросло на 19,8% по сравнению с 2024 годом.
Самолет Boeing 777 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево. - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
"Аэрофлот" в летние месяцы увеличит число рейсов между Москвой и Антальей
1 апреля, 10:42
На собственных рейсах "Аэрофлота", включая рейсы iFly ("АйФлай") под кодом SU в рамках программы "мокрого лизинга", и авиакомпании "Россия" за 2025 год суммарно перевезено более 2,2 миллиона детей в возрасте от 2 до 12 лет.
Услугой сопровождения для детей воспользовались 21 тысячу раз, а многодетные семьи оформили 29,9 тысячи бронирований.
Самыми популярными именами для девочек были Мария, Анна и Полина, для мальчиков — Александр, Артем и Михаил.
Президент России Владимир Путин 6 апреля встретился с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским. Гендиректор авиакомпании проинформировал главу государства об увеличении объема перевозки детей. На этот рост повлияла фиксированная 50% скидка на детские билеты.
 
