Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
15:29 06.04.2026
https://ria.ru/20260406/zenit-2085463330.html
Игра и цели "Зенита" за год глобально не поменялись, заявил Дркушич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0e/2080683431_0:0:2881:1622_1920x0_80_0_0_2af3ac7ae75912006d86d8b4b0e46ab0.jpg
https://ria.ru/20260404/zenit-2085213128.html
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФутболист "Зенита" Дркушич в матче со "Спартаком"
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Футболист "Зенита" Дркушич в матче со "Спартаком". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар — РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Словенский защитник петербургского "Зенита" Ваня Дркушич заявил РИА Новости, что команда не претерпела существенных изменений по сравнению с прошлым сезоном, несмотря на обновление состава.
После 23 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" набрал 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице, уступая "Краснодару" один балл. В прошлом сезоне команды также вели плотную борьбу за чемпионство на финише турнира.
«
"Какой-то опыт за год наработался. В прошлом сезоне было сильное сопротивление в той же зоне. Думаю, не очень много изменилось. Пришли новые игроки, ушли некоторые игроки, но в принципе наша игра осталась прежней, и наши цели тоже. Каждый новый игрок вносит свой вклад, но глобальных изменений не произошло", - сказал Дркушич.
"У нас в следующем туре игра против "Краснодара", и там надо быть готовыми на 120%. Я думаю, это такое позитивное давление для всех нас. Но с другой стороны, как футболист ты мечтаешь об этих матчах. Так что, думаю, все будет хорошо", - отметил футболист.
Александр Соболев - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
"Зенит" возглавил турнирную таблицу РПЛ после победы над "Крыльями"
4 апреля, 17:14
 
ФутболВаня ДркушичЗенитКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    463
    646
  • Футбол
    Завершен
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Уфа
    Торпедо
    1
    1
  • Волейбол
    Завершен
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Дженоа
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Рубин
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Милан
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Вильярреал
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала