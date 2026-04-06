Стало известно, сколько заработал президент ФИФА за 2025 год

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Заработная плата президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино за 2025 год составила 4,8 млн швейцарских франков (примерно 5,2 млн евро) до вычета налогов, сообщается в подготовленных к конгрессу документах на сайте организации.