Российские волейболистки выиграли первый международный турнир после допуска
16:52 06.04.2026 (обновлено: 17:09 06.04.2026)
Российские волейболистки выиграли первый международный турнир после допуска
Российские волейболистки выиграли первый международный турнир после допуска - РИА Новости Спорт, 06.04.2026
Российские волейболистки выиграли первый международный турнир после допуска
Женская сборная России по волейболу в возрастной категории до 17 лет стала победителем международного турнира Cornacchia World Cup в итальянском Порденоне. РИА Новости Спорт, 06.04.2026
спорт, россия, мексика, международная федерация волейбола (fivb), европейская конфедерация волейбола (cev), кубок мира фивб (женщины)
Волейбол, Спорт, Россия, Мексика, Международная федерация волейбола (FIVB), Европейская конфедерация волейбола (CEV), Кубок мира ФИВБ (женщины)
Российские волейболистки выиграли первый международный турнир после допуска

Российские волейболистки U17 выиграли Cornacchia World Cup в Порденоне

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Женская сборная России по волейболу в возрастной категории до 17 лет стала победителем международного турнира Cornacchia World Cup в итальянском Порденоне.
В финале российская команда обыграла итальянский "Арджентарио" со счетом 3-0 (25:6, 25:12, 25:7). За семь матчей на турнире команда не проиграла ни одного сета.
Cornacchia World Cup - неофициальный Кубок мира среди юношей и девушек, который проводится с 1983 года. Турнир является первым для российских волейболисток после возвращения с флагом на международные соревнования. Предыдущим крупным стартом для команды был чемпионат мира среди девушек до 18 лет, который прошел в Мексике в 2021 году. Там россиянки выиграли все матчи и стали победительницами турнира.
В декабре 2025 года Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение о допуске молодежных сборных России и Белоруссии с флагом и гимном на турниры под своей эгидой. В марте аналогичное решение приняла Европейская конфедерация волейбола (CEV).
