14:01 06.04.2026 (обновлено: 14:02 06.04.2026)
ВС Норвегии поддерживают контакт с российским Северным флотом, пишут СМИ
Forsvarets forum: ВС Норвегии поддерживают контакт с российским Северным флотом

Норвежские военные. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Норвегии поддерживают контакт с российским Северным флотом, открытый канал связи между их штабами проверяется раз в неделю, сообщает издаваемый норвежскими ВС журнал Forsvarets forum со ссылкой на начальника объединенного штаба ВС Норвегии Руне Андерсена.
"Открытый канал связи между штабами проверяется раз в неделю. Периодически по каналу отправляются сообщения", - говорится в материале издания.
Как сообщает журнал, особого диалога между Андерсеном и командующим российским Северным флотом по-прежнему нет, однако в случае возникновения каких-либо инцидентов есть возможность обсудить их на уровне военачальников.
В апреле 2025 года газета Financial Times со ссылкой на Андерсена сообщила, что норвежские вооруженные силы до сих пор поддерживают линию связи с российскими коллегами в Арктике, они сохраняют "профессиональные" отношения, каждый год поздравляют друг друга с Рождеством и хранят подарки от россиян, среди которых был, например, стеклянный автомат Калашникова, наполненный водкой.
