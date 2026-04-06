ВС Норвегии поддерживают контакт с российским Северным флотом, пишут СМИ

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Норвегии поддерживают контакт с российским Северным флотом, открытый канал связи между их штабами проверяется раз в неделю, сообщает издаваемый норвежскими ВС журнал Forsvarets forum со ссылкой на начальника объединенного штаба ВС Норвегии Руне Андерсена.
"Открытый канал связи между штабами проверяется раз в неделю. Периодически по каналу отправляются сообщения", - говорится в материале издания.
Как сообщает журнал, особого диалога между Андерсеном и командующим российским Северным флотом по-прежнему нет, однако в случае возникновения каких-либо инцидентов есть возможность обсудить их на уровне военачальников.
В апреле 2025 года газета Financial Times со ссылкой на Андерсена сообщила, что норвежские вооруженные силы до сих пор поддерживают линию связи с российскими коллегами в Арктике, они сохраняют "профессиональные" отношения, каждый год поздравляют друг друга с Рождеством и хранят подарки от россиян, среди которых был, например, стеклянный автомат Калашникова, наполненный водкой.