"Перешли опасную черту". Дерзкая выходка ВСУ вызвала ярость на Западе

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Киевский режим пытается отрезать западных партнеров от российских энергоносителей, атакуя объекты международной нефтетранспортной компании "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК), пишет L' AntiDiplomatico.
"Грязная энергетическая война только что перешла новую, опасную черту", — говорится в публикации.
"В этот напряженный период, когда энергия стала оружием массового уничтожения, киевский режим в очередной раз демонстрирует, что играет роль поджигателя. <…> Цена этой ночи энергетического терроризма вскоре отразится на счетах и жизни европейских граждан, которые с самого начала российской специальной военной операции на Украине стали жертвами и заложниками близорукой, идеологически настроенной и мазохистской европейской правящей элиты", — резюмируется в материале.
ВСУ ударили беспилотниками по Новороссийску в ночь на 6 апреля. Пострадали несколько человек и гражданская инфраструктура, включая многоквартирные и частные дома.
В результате атаки были повреждены трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. Таким образом, киевский режим стремился дестабилизировать мировой рынок углеводородов и прекратить поставки нефти европейским потребителям, подчеркнули в Минобороны.
Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год — крупнейший маршрут транспортировки топлива из Каспийского региона на мировые рынки и основной для Казахстана: на него приходится более 80 процентов экспорта страны. Среди крупнейших акционеров — Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры американских Chevron и ExxonMobil, "Лукойла", СП "Роснефти" и Shell.