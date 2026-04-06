"Золотая судья" Хахалева и ее сестра были доверенными лицами судьи Момотова

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. "Золотая судья" Елена Хахалева и ее сестра, судья арбитражного суда Краснодарского края Наталии Хахалева были доверенными лицами судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Сестры Хахалевы являлись доверенными лицами бывших председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и судьи Верховного Суда РФ, председателя Совета Судей России Виктора Момотова, что позволило им занять руководящие должности в органах региональной судебной системы и использовать полномочия по отправлению правосудия для незаконного обогащения себя и связанных с ними лиц", - сказал собеседник агентства.
Ранее в пресс-службе Верховного суда сообщили РИА Новости, что глава ВС РФ Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру РФ материалы для антикоррупционной проверки в отношении Наталии Хахалевой и дочери Чернова Анастасии Шепель из-за выявленных у них и членов их семей активов, не соответствующих задекларированным доходам.
В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить против судьи Елены Хахалевой уголовное дело по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Служебный подлог". Хахалева бежала от следствия (ВККС сообщала про Ереван) и была объявлена в розыск. В 2022 году суд в Ростове-на-Дону арестовал ее заочно. По данным следствия, Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней, но, обманывая сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени, незаконно получила 1 миллион 195 тысяч рублей. Позднее Хахалеву задержали в аэропорту Баку, но запрос об экстрадиции женщины не был удовлетворен азербайджанским судом.
В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи, на которую были приглашены многие известные российские артисты. В СМИ появились сообщения, что свадьба могла обойтись в 2 миллиона долларов. При этом невестка Хахалевой Анастасия Рязанская является внучкой Чернова.
